Завершается строительство дороги "Зефер йолу"

Завершается строительство дороги "Зефер йолу" ("Дорога Победы"), заложенной с целью увековечить путь, использовавшийся азербайджанскими военнослужащими при освобождении города Шуша.

Завершается строительство дороги "Зефер йолу" ("Дорога Победы"), заложенной с целью увековечить путь, использовавшийся азербайджанскими военнослужащими при освобождении города Шуша.

Как передает Report, в сентябре планируется завершить асфальтирование двухполосной дороги, строительство которой началось 10 месяцев назад.

"Зефер йолу" длиной 101 километр относится ко 2-й технической категории и имеет две полосы движения. Дорога берет начало от автомагистрали Гаджигабул-Миндживан-Зангезур и ведет до города Шуши, являющегося символом Карабаха.

В настоящее время на дороге идут завершающие работы.

На завершающем этапе на дороге ведутся работы по асфальтированию, в общей сложности заасфальтировано 92 км, из них на участке в 31 км - в 2 слоя, а на участке в 61 км - в 1 слой. В других частях дороги эта работа продолжается.

Вдоль новой дороги в соответствии с проектом завершено строительство четырех новых автомобильных мостов. Мосты протяженностью 45, 80 и 90 метров построены на 26,9-м, 37,2-м, 37,5-м и 57,3-м км дороги. Тем самым обеспечено удобное передвижение по этой автомобильной дороге.

С целью обеспечения водоотвода установлены 166 труб различного диаметра и 11 прямоугольных водоотводов, а также около 120 км бетонных кюветов, вырыто 82 дренажные скважины, проложены дренажные трубы протяженностью 5,6 км, построены опорные стены протяженностью 3,2 км и 9 подземных переходов.

Учитывая объем работ и поручение по завершению проекта в короткие сроки, строительство осуществляется ООО "Дорожная эксплуатация специального назначения номер 16" и ООО "Эксплуатация магистральных дорог номер 7" Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана совместно с турецкой компанией "Kolin Inşaat Turizm San.və Tic. Anonim", которая специализируется на дорожном строительстве в качестве субподрядчика и успешно реализовала несколько проектов в нашей стране, и ООО "Азвирт".

Строительные работы ведутся под непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил".

"Зефер йолу" прокладывается через освобожденные от оккупации Физулинский, Ходжавендский, Ходжалинский и Шушинский районы. Автомобильная дорога охватит более 20 населенных пунктов в районах, включая города Физули и Шушу.