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    Завершается строительство последнего участка дороги, которая свяжет Тбилиси с границей Азербайджана

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Завершается строительство последнего участка дороги Тбилиси-Рустави, которая свяжет грузинскую столицу с азербайджанской границей.

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, по завершении ее строительства трасса станет более безопасной и комфортной.

    Отметим, что проект финансируется Азиатским банком развития (АБР). Строительство дороги было разделено на три участка и велось с 2014 года, два из которых уже построены.

    Всего на строительство дороги длиной 17,4 км будет потрачено 119 млн лари (более $46,2 млн).

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