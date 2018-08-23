Завершается строительство последнего участка дороги, которая свяжет Тбилиси с границей Азербайджана

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Завершается строительство последнего участка дороги Тбилиси-Рустави, которая свяжет грузинскую столицу с азербайджанской границей.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, по завершении ее строительства трасса станет более безопасной и комфортной.

Отметим, что проект финансируется Азиатским банком развития (АБР). Строительство дороги было разделено на три участка и велось с 2014 года, два из которых уже построены.

Всего на строительство дороги длиной 17,4 км будет потрачено 119 млн лари (более $46,2 млн).