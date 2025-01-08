Завершается оформление документов для проверки судов Caspian Marine Services, удерживаемых в водах Эритреи

15:30

Завершается оформление документации для проверки трех судов, принадлежащих филиалу компании Caspian Marine Services B.V. в Азербайджане, удерживаемых в водах Эритреи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

"В результате проведенных переговоров компания назначила уполномоченных представителей для решения вопроса с соответствующими органами Эритреи, и в настоящее время финализируется оформление документов для завершения проверки и освобождения судов. Уполномоченные представители компании находятся в контакте с членами экипажа, нет никаких проблем с продовольственным снабжением экипажа, а также с другими вопросами по снабжению", - отмечает компания.

Кроме того, компания обеспечила все технические возможности для того, чтобы члены экипажа могли периодически поддерживать связь со своими близкими.

Отметим, то суда CMS Pəhləvan, CMS İgid и CMS-3 отправились в порт Абу-Даби в рамках коммерческой деятельности, и планировалось, что маршрут будет проходить через Суэцкий канал. Поскольку предполагалось, что суда будут проходить через опасные "горячие точки", где действуют вооруженные пиратские группировки, в целях обеспечения безопасности был заключен контракт с соответствующей компанией, специализирующейся на защите судов, и они были обеспечены вооруженной охраной.

7 ноября 2024 года, когда суда проходили вдоль морской береговой линии Эритреи, из-за неблагоприятных погодных условий было принято решение продолжить движение, войдя в территориальные воды Эритреи. Капитаны судов пытались связаться с органами безопасности и береговой охраны Эритреи через международный канал VHF-16 для уведомления о входе в территориальные воды, но ответа не получили.

7 ноября в 10:06 по местному времени, все три судна были остановлены военно-морской службой Эритреи в координатах 13°23'N, 042°39'E. В соответствии с требованиями службы суда изменили курс движения, прибыли в назначенный военно-морским флотом пункт и после постановки на якорь были подвергнуты проверке представителями военно-морского флота.

На указанных судах находятся в общей сложности 24 человека, из которых 18 граждан Азербайджана и 6 других стран.