О нас

Завершается модернизация пунктов пропуска на азербайджано-российской границе

Завершается модернизация пунктов пропуска на азербайджано-российской границе Завершается модернизация пунктов пропуска на российско-азербайджанской границе.
Инфраструктура
21 октября 2022 г. 14:27
Завершается модернизация пунктов пропуска на азербайджано-российской границе
Алексей Оверчук

Завершается модернизация пунктов пропуска на азербайджано-российской границе.

Как передает Report, об этом заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук заявил на пленарной сессии "Логистика перемен: трансформация цепочек поставок и транспортно-логистических потоков" Международного экспортного форума "Сделано в России - 2022" в формате видеообращения.

"Мы завершаем модернизацию пунктов пропуска на российско-азербайджанской границе. В частности, идет модернизация и расширение пропускной способности автомобильных пунктов пропуска Яраг-Казмаляр, Ново-Филя, Тагиркент-Казмаляр и Караузек. Также происходит развитие железнодорожного пункта пропуска Дербент на базе станции Самур-2", сказал Оверчук

По его словам, возобновились переговоры по строительству недостающего 160-километрового отрезка железнодорожного пути между Рештом и Астарой в Иране, ведется электрификация железной дороги Гармсар - Инче Бурун, а также планируется комплекс работ по увеличению средней скорости железнодорожного движения в этом регионе.

"Россия, Азербайджан и Иран ведут переговоры по созданию трехстороннего транспортно-логистического оператора западного маршрута, что позволит управлять грузопотоком, гармонизировать процедуры пограничного контроля и обеспечить бесшовное прохождение товаров от портов Персидского залива до Балтики и в обратном направлении", - заявил заместитель председателя правительства РФ.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
21 октября 2022 г. 13:59
В Джебраиле проходит официальная церемония встречи Реджепа Тайипа Эрдогана
ФотоВ Джебраиле проходит официальная церемония встречи Реджепа Тайипа Эрдогана
20 октября 2022 г. 16:54
Заложен фундамент Комплекса «Азербайджано-турецкий учебный центр лесного хозяйства», «Умный питомник» и «Лес дружбы»
ФотоЗаложен фундамент Комплекса «Азербайджано-турецкий учебный центр лесного хозяйства», «Умный питомник» и «Лес дружбы»
20 октября 2022 г. 16:52
МИД: ОБСЕ не принимал решения об отправке в Армению миссии по оценке потребностей
МИД: ОБСЕ не принимал решения об отправке в Армению миссии по оценке потребностей
20 октября 2022 г. 15:55
Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии первого этапа “Агропарк Dost” в Зангилане
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии первого этапа “Агропарк Dost” в Зангилане
20 октября 2022 г. 15:16
Политолог: ОБСЕ не может предпринять шаги в связи с регионом без согласования с Азербайджаном
Политолог: ОБСЕ не может предпринять шаги в связи с регионом без согласования с Азербайджаном
20 октября 2022 г. 14:58
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
20 октября 2022 г. 08:59
Президент и первая леди встретились с жителями села Агалы Зангиланского района
ФотоПрезидент и первая леди встретились с жителями села Агалы Зангиланского района
20 октября 2022 г. 01:32
Ильхам Алиев: Я говорил, что мы вернемся на свои земли, и мы вернулись
Ильхам Алиев: Я говорил, что мы вернемся на свои земли, и мы вернулись
19 октября 2022 г. 23:42
Верховный Главнокомандующий: Мы вернулись на эти земли, пролив кровь
Верховный Главнокомандующий: Мы вернулись на эти земли, пролив кровь
19 октября 2022 г. 22:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi