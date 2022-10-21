Завершается модернизация пунктов пропуска на азербайджано-российской границе

Завершается модернизация пунктов пропуска на российско-азербайджанской границе.

Завершается модернизация пунктов пропуска на азербайджано-российской границе.

Как передает Report, об этом заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук заявил на пленарной сессии "Логистика перемен: трансформация цепочек поставок и транспортно-логистических потоков" Международного экспортного форума "Сделано в России - 2022" в формате видеообращения.

"Мы завершаем модернизацию пунктов пропуска на российско-азербайджанской границе. В частности, идет модернизация и расширение пропускной способности автомобильных пунктов пропуска Яраг-Казмаляр, Ново-Филя, Тагиркент-Казмаляр и Караузек. Также происходит развитие железнодорожного пункта пропуска Дербент на базе станции Самур-2", сказал Оверчук

По его словам, возобновились переговоры по строительству недостающего 160-километрового отрезка железнодорожного пути между Рештом и Астарой в Иране, ведется электрификация железной дороги Гармсар - Инче Бурун, а также планируется комплекс работ по увеличению средней скорости железнодорожного движения в этом регионе.

"Россия, Азербайджан и Иран ведут переговоры по созданию трехстороннего транспортно-логистического оператора западного маршрута, что позволит управлять грузопотоком, гармонизировать процедуры пограничного контроля и обеспечить бесшовное прохождение товаров от портов Персидского залива до Балтики и в обратном направлении", - заявил заместитель председателя правительства РФ.