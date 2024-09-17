Завершается капитальный ремонт автодороги Топалгасанлы- Керемли

В Гейгельском районе завершается капитальный ремонт автомобильной дороги Керемли протяженностью 7 км, которая отделяется от 5-го км дороги местного значения Топалгасанлы.

В Гейгельском районе завершается капитальный ремонт автомобильной дороги Керемли протяженностью 7 км, которая отделяется от 5-го км дороги местного значения Топалгасанлы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Ширина дороги, реконструированной в соответствии с IV технической категорией, была увеличена до 10 метров.

На дороге выполнены земляные работы, уложено новое асфальтобетонное покрытие.

В целях обеспечения бесперебойного движения транспортных средств в период проведения ремонтных работ для водителей построена альтернативная гравийная дорога длиной 5 100 метров.