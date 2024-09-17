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Завершается капитальный ремонт автодороги Топалгасанлы- Керемли

Завершается капитальный ремонт автодороги Топалгасанлы- Керемли В Гейгельском районе завершается капитальный ремонт автомобильной дороги Керемли протяженностью 7 км, которая отделяется от 5-го км дороги местного значения Топалгасанлы.
Инфраструктура
17 сентября 2024 г. 15:25
Завершается капитальный ремонт автодороги Топалгасанлы- Керемли

В Гейгельском районе завершается капитальный ремонт автомобильной дороги Керемли протяженностью 7 км, которая отделяется от 5-го км дороги местного значения Топалгасанлы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Ширина дороги, реконструированной в соответствии с IV технической категорией, была увеличена до 10 метров.

На дороге выполнены земляные работы, уложено новое асфальтобетонное покрытие.

В целях обеспечения бесперебойного движения транспортных средств в период проведения ремонтных работ для водителей построена альтернативная гравийная дорога длиной 5 100 метров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTopalhəsənli-Kərəmli avtomobil yolunun əsaslı təmiri yekunlaşmaq üzrədir

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