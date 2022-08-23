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Завершается капитальный ремонт автодороги Огуз-Шеки

Завершается капитальный ремонт автодороги Огуз-Шеки Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершает капитальный ремонт основного участка автодороги Огуз-Шеки протяженностью 34,6 км.
Инфраструктура
23 августа 2022 г. 17:33
Завершается капитальный ремонт автодороги Огуз-Шеки

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершает капитальный ремонт основного участка автодороги Огуз-Шеки протяженностью 34,6 км.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Согласно информации, 7 км основной части дороги восстанавливаются в соответствии с 3-м, а 27,6 км - в соответствии со 2-м техническим уровнем. В рамках проекта выполнены работы по расширению дороги, укладке нового асфальтобетонного покрытия с износостойким покрытием. Мост над рекой Зййзидчай ввиду завершения срока эксплуатации был демонтирован, на его месте строится новый мост. Завершены ремонтные работы на существующих мостах длиной 132 метра над рекой Дашагыл, 78 м - над рекой Кюнгют, 420 м - над рекой Киш, 42 м - над рекой Гурджана.

В настоящее время проводится капитальный ремонт Шекинской кольцевой дороги протяженностью 9 км (улицы Зарифы Алиевой и Салмана Мумтаза). Двухполосный участок Шекинской кольцевой дороги протяженностью 3,1 км (улица Зарифы Алиевой) реконструирован в соответствии со 2-м, а четырехполосный участок протяженностью 6 км (улица Салмана Мумтаза) - в соответствии с 1-м техническим уровнем.

Завершено восстановление 3,4-километровой подъездной дороги к городу Огуз. Ремонт подъездной дороги к городу Шеки протяженностью 3,2 км осуществляется в соответствии с 3-м техническим уровнем.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOğuz-Şəki avtomobil yolunda əsaslı təmir başa çatmaq üzrədir

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