Заур Микайылов: Вблизи Сумгайыта начато строительство завода по опреснению морской воды
- 11 апреля, 2026
Вблизи Сумгайыта начато строительство завода по опреснению морской воды.
Об этом в интервью Report заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Заур Микайылов.
По его словам, проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства, а мощность завода составит 100 млн кубометров питьевой воды в год.
"Это составляет примерно 25% воды, используемой в настоящее время в Баку. По сути, это очень большой показатель. Эта технология широко распространена в мире и является одним из основных источников обеспечения питьевой водой, особенно в странах Ближнего Востока, в том числе на Аравийском полуострове", - сказал З. Микайылов.
Он отметил, что воздействие проекта на окружающую среду было оценено в соответствии с международными стандартами, и возможные последствия были сведены к минимуму.
"С точки зрения качества воды никаких проблем нет. Напротив, благодаря более плотной фильтрации в некоторых случаях получается более чистая вода. Затем в состав воды добавляются биологически необходимые минералы, и она доводится до пригодного для питья состояния", - добавил руководитель ADSEA.
