    Инфраструктура
    • 12 января, 2026
    • 17:24
    Заур Микаилов: Потребность Баку и Абшерона в воде будет полностью удовлетворена к 2040 году

    В Баку и на Абшеронском полуострове ведется долгосрочное планирование с учетом роста потребности в питьевой воде и перспектив развития существующих источников.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов, выступая на совещании, посвященном госпрограмме по совершенствованию систем водоснабжения Баку и Абшерона на 2026–2035 годы.

    По его словам, в настоящее время среднесуточное водопотребление на Абшеронском полуострове составляет около 16 кубометров в секунду при проектной мощности 19,1 кубометра в секунду. В летние месяцы данный показатель возрастает, а пиковый спрос по Баку и Абшерону достигает 20,8 кубометра в секунду.

    Микаилов отметил, что, согласно прогнозам развития, к 2040 году средний спрос на воду составит 20,7 кубометра в секунду, а в пиковые периоды - особенно в самые жаркие летние дни и при перебоях в поступлении воды по отдельным направлениям - может вырасти до 26,9 кубометра в секунду.

    "Реализуемая Государственная программа охватывает период до 2040 года. В ее рамках предусматривается не только расширение сетей и магистралей, но и увеличение источников воды. Одним из таких проектов является опреснение морской воды, что позволит производить более 100 млн кубометров питьевой воды в год, или дополнительно 3,2 кубометра в секунду", - сказал он.

    По его словам, параллельно планируется модернизация двух направлений линии "Баку–Шоллар", водоочистных сооружений на реке Кура, а также источника Огуз–Габала с целью дополнительной подачи воды в столицу.

    Глава агентства подчеркнул, что в результате реализации этих мер ожидается покрытие пикового спроса уже к 2030 году, а к 2040 году - полное удовлетворение потребности за счет расширения сетей.

    Микаилов отметил, что высокий уровень потерь воды препятствует эффективному использованию имеющихся ресурсов. По его словам, снижение потерь до 20% позволит покрыть значительную часть дополнительной потребности.

