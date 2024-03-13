Заур Микаилов: Забухчайское водохранилище будет введено в эксплуатацию в этом году

Ожидается, что водохранилище в селе Забух Лачынского района будет сдано в эксплуатацию к середине этого года.

Ожидается, что водохранилище в селе Забух Лачынского района будет сдано в эксплуатацию к середине этого года.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов на церемонии открытия Международной конференции "Бакинская водная неделя".

"В Азербайджане планируется восстановить около 20 каналов. В настоящее время на шести из них продолжаются восстановительные работы, на двух они скоро начнутся, а еще на 12 ведутся подготовительные работы", - отметил он.

Микаилов добавил, что параллельно проводится технико-экономическое обоснование других водохранилищ.