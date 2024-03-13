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Заур Микаилов: Забухчайское водохранилище будет введено в эксплуатацию в этом году

Заур Микаилов: Забухчайское водохранилище будет введено в эксплуатацию в этом году Ожидается, что водохранилище в селе Забух Лачынского района будет сдано в эксплуатацию к середине этого года.
Инфраструктура
13 марта 2024 г. 11:27
Заур Микаилов: Забухчайское водохранилище будет введено в эксплуатацию в этом году

Ожидается, что водохранилище в селе Забух Лачынского района будет сдано в эксплуатацию к середине этого года.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов на церемонии открытия Международной конференции "Бакинская водная неделя".

"В Азербайджане планируется восстановить около 20 каналов. В настоящее время на шести из них продолжаются восстановительные работы, на двух они скоро начнутся, а еще на 12 ведутся подготовительные работы", - отметил он.

Микаилов добавил, что параллельно проводится технико-экономическое обоснование других водохранилищ.

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Версия на английском языке Zaur Mikayilov: Zabukhchay water reservoir to be put into operation this year
Версия на азербайджанском языке Zaur Mikayılov: "Zabuxçay su anbarı bu il istifadəyə veriləcək"

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