Заур Микаилов: Срок эксплуатации водных магистралей Баку и Абшерона давно истек

В Баку и на Абшеронском полуострове системы водоснабжения и канализации испытывают серьезную нагрузку на фоне социально-экономического развития и демографического роста.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов, выступая на совещании, посвященном госпрограмме по совершенствованию систем водоснабжения Баку и Абшерона на 2026–2035 годы.

По его словам, основные системы водоснабжения и канализации столицы были сформированы преимущественно до конца 1980-х годов, тогда как с того времени территория населенных пунктов увеличилась в 2,6 раза, а численность населения - в 2,1 раза.

"Срок эксплуатации основных магистральных линий давно истек, а применяемые системы мониторинга никоим образом не соответствуют современным стандартам. С учетом того, что большинство этих линий проектировались на 40–50 лет, сегодня их эксплуатационный ресурс полностью исчерпан", - отметил он.

Микаилов также указал, что подключение большинства коллекторов дождевых вод к канализационным линиям создало дополнительную нагрузку на системы. По его словам, все существовавшие ранее в Баку системы отвода дождевых вод в 1990-е годы были преобразованы в канализационные коллекторы. В результате максимальная пропускная способность основных коллекторов не соответствует формирующимся объемам воды как из-за роста населения, так и вследствие отвода в них дождевых вод.

Глава агентства подчеркнул, что охранные зоны многих магистральных линий оказались самовольно заняты. "Проведенные анализы показали, что в Баку насчитывается более 1 600 индивидуальных жилых домов и других построек, которые затрудняют, а порой делают невозможной эксплуатацию основных канализационных магистралей. В отдельных районах это приводит к обрушению отслуживших свой срок систем и причинению ущерба жилым домам", - сказал он.