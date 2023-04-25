Заур Микаилов ознакомился с реализацией проектов в городах Шуша и Лачын

Делегация во главе с председателем Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Зауром Микаиловым ознакомилась с реализацией проектов в городах Шуша и Лачын.

Делегация во главе с председателем Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Зауром Микаиловым ознакомилась с реализацией проектов в городах Шуша и Лачын.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство.

На презентации, прошедшей в спецпредставительстве президента по Шушинскому району, обсуждались работы, проведенные в рамках проекта реконструкции систем питьевого водоснабжения города Шуша. Было отмечено, что вскоре после освобождения города от оккупации группа специалистов ОАО "Азерсу" изучила состояние источников воды, магистральных линий, водохранилищ и распределительных сетей. Было проверено техническое состояние основного источника воды города - источника Кичик Кирс и магистрального водопровода Кичик Кирс-Шуша, проведены восстановительные работы и обеспечена подача воды в город.

В 2021 году начались работы по проекту реконструкции систем питьевого водоснабжения города Шуша. В рамках проекта был отремонтирован непригодный для эксплуатации 5,3-километровый участок магистрального водопровода Кичик Кирс-Шуша. С учетом перспективного развития города Шуша началось создание альтернативного источника. С этой целью в русле реки Зарыслы построена водосборная плотина вместимостью 25 тысяч кубометров, сооружена современная насосная станция высокого давления и проведен 2,6-километровый трубопровод для подачи воды в город. В декабре 2022 года началась подача воды в город из источника. В настоящее время продолжается строительство центральных водохранилищ.

Ознакомившись с ходом работ в городе Лачын, З.Микаилов отметил, что проект рассчитан на обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения 18 тысяч человек с учетом перспективного развития.