О нас

Заур Микаилов ознакомился с реализацией проектов в городах Шуша и Лачын

Заур Микаилов ознакомился с реализацией проектов в городах Шуша и Лачын Делегация во главе с председателем Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Зауром Микаиловым ознакомилась с реализацией проектов в городах Шуша и Лачын.
Инфраструктура
25 апреля 2023 г. 18:05
Заур Микаилов ознакомился с реализацией проектов в городах Шуша и Лачын

Делегация во главе с председателем Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Зауром Микаиловым ознакомилась с реализацией проектов в городах Шуша и Лачын.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство.

На презентации, прошедшей в спецпредставительстве президента по Шушинскому району, обсуждались работы, проведенные в рамках проекта реконструкции систем питьевого водоснабжения города Шуша. Было отмечено, что вскоре после освобождения города от оккупации группа специалистов ОАО "Азерсу" изучила состояние источников воды, магистральных линий, водохранилищ и распределительных сетей. Было проверено техническое состояние основного источника воды города - источника Кичик Кирс и магистрального водопровода Кичик Кирс-Шуша, проведены восстановительные работы и обеспечена подача воды в город.

В 2021 году начались работы по проекту реконструкции систем питьевого водоснабжения города Шуша. В рамках проекта был отремонтирован непригодный для эксплуатации 5,3-километровый участок магистрального водопровода Кичик Кирс-Шуша. С учетом перспективного развития города Шуша началось создание альтернативного источника. С этой целью в русле реки Зарыслы построена водосборная плотина вместимостью 25 тысяч кубометров, сооружена современная насосная станция высокого давления и проведен 2,6-километровый трубопровод для подачи воды в город. В декабре 2022 года началась подача воды в город из источника. В настоящее время продолжается строительство центральных водохранилищ.

Ознакомившись с ходом работ в городе Лачын, З.Микаилов отметил, что проект рассчитан на обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения 18 тысяч человек с учетом перспективного развития.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоZaur Mikayılov Şuşa və Laçın şəhərlərində layihələrin icrası ilə tanış olub

Экслюзивные новости

Турецкий университет нацобороны: армянский геноцид всего лишь инструмент антитурецкой политики
Турецкий университет нацобороны: "армянский геноцид" всего лишь инструмент антитурецкой политики
24 апреля 2023 г. 18:38
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
22 апреля 2023 г. 15:00
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
20 апреля 2023 г. 16:06
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
ФотоПосол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
20 апреля 2023 г. 13:17
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
19 апреля 2023 г. 16:05
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi