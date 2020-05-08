​Заур Гусейнов: Все станции метро продезинфицированы

В рабочие дни поезда будут двигаться по наиболее совершенному графику.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов.

По его словам, все станции метро дезинфицируются по нескольку раз в день: "Пассажироперевозки в метро растут изо дня в день. Так, в рабочие дни перевозится 800 тысяч, в нерабочие дни - 600 тысяч, в субботу-воскресенье - 450 тысяч пассажиров, то есть в среднем - 650 тысяч пассажиров в день. В первый месяц этого года было перевезено 39 млн пассажиров".

"На станциях метро будут установлены предупреждающие и запрещающие уведомления. Все это для того, чтобы работники метрополитена и пассажиры проявляли ответственность", - сказал З.Гусейнов.