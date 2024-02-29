Заур Гусейнов: В генплане Баку не предусмотрено строительство станций метро в аэропорту и Хырдалане

В генеральном плане развития Баку до 2040 года не предусмотрено строительство линий метро до международного аэропорта Гейдар Алиев и города Хырдалан.

В генеральном плане развития Баку до 2040 года не предусмотрено строительство линий метро до международного аэропорта Гейдар Алиев и города Хырдалан.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов на панельной конференции "Неизменные ценности, меняющиеся возможности".

"В рамках плана развития Баку до 2040 года числа станций метрополитена планируется увеличить, однако строительство линий метро до аэропорта и Хырдалана не предусмотрено. Не исключено, что вопрос строительства этих станций будет поднят после 2040 года", - сказал он.