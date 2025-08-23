Заур Ахмедов: Норвегия и страны Северной Европы могут оценить перспективы TRIPP и ТМТМ

Заур Ахмедов: Норвегия и страны Северной Европы могут оценить перспективы TRIPP и ТМТМ

"Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) и Средний коридор могут вызвать интерес не только у Норвегии, но и у других стран Северной Европы, отличающихся открытой, экспортно ориентированной экономикой.

Как передает Report, об этом написал посол Азербайджана в Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии Заур Ахмедов в своей статье в норвежском издании Utrop.

Дипломат подчеркнул, что TRIPP станет ключевым элементом более масштабной инициативы - Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор), и соединит Европу, Кавказ, Центральную Азию и Китай, обходя зоны геополитической нестабильности.

"Для Норвегии и других стран Северной Европы, как открытых, экспортно-ориентированных экономик, это больше, чем отдаленный геополитический проект. Программа TRIPP и Средний коридор могут означать более безопасный и быстрый поток товаров, а также укрепление торговли с регионом, стратегически расположенным между Европой и Азией. Стабильность на Южном Кавказе способствует предсказуемости энергетического рынка и глобальных цепочек поставок, что также может принести пользу компаниям и потребителям стран Северной Европы. Норвегия имеет давние традиции содействия миру, примирению и международному сотрудничеству. Этот опыт в сочетании с моделью региональной интеграции стран Северной Европы может стать источником вдохновения для Южного Кавказа", - написал Заур Ахмедов.