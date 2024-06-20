Затруднено движение транспорта на некоторых улицах и проспектах Баку

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

5. Круг "20 Января";

6. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

7. Проспект 8 Ноября, в направлении центра;

8. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.