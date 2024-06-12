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Затруднено движение транспорта на некоторых улицах и проспектах Баку

Затруднено движение транспорта на некоторых улицах и проспектах Баку Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
12 июня 2024 г. 08:36
Затруднено движение транспорта на некоторых улицах и проспектах Баку

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. Улица 28 Мая, в направлении улицы Пушкина.

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