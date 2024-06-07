Затруднено движение транспорта на некоторых улицах и проспектах Баку

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Гейдара Алиева, главная и вспомогательная дороги в направлении центра;
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
5. Круг "20 Января";
6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
7. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра;
10. Аэропортовоское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.