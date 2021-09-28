Затопленные улицы Баку: причины и пути решения проблемы

Прошедший в Баку дождь вновь вызвал подтопление дорог, улиц и кварталов, затруднив передвижение жителей столицы и создав проблемы для движения городского транспорта

Прошедший в Баку дождь вновь вызвал подтопление дорог, улиц и кварталов, затруднив передвижение жителей столицы и создав проблемы для движения городского транспорта. В отдельных жилых массивах и кварталах сложилась плачевная ситуация.

Report попытался разобраться, почему мы все чаще сталкиваемся с этой проблемой и как ее решать.

Эксперт по дорожно-транспортной инфраструктуре Ясин Мустафаев рассказал о причинах этой проблемы: “С этим сталкиваются люди во всем мире. У нас же проблема в том, система ливневого стока не справляется с таким количеством дождевой воды. В последнее время жилые кварталы сильно разрослись, что привело к дополнительной нагрузке на систему канализационных линий. У нас сточные воды поступают в ту же систему, что и дождевые воды. А в развитых странах мира это две разные системы. При разделении этих систем нагрузка снизится".

По словам эксперта, при прокладке дорог строятся и системы для отвода дождевых вод, но возникает проблема с подключением к общей сети: "На старых же дорогах истоки проблемы кроятся в засорении коллекторов для отвода дождевых вод. К тому же сами коллекторы старые, возникают сложности с их очисткой".

Эксперт считает, что в Баку необходимо реконструировать сеть для отвода дождевой воды: "Каждый раз мы становимся свидетелями выполнения каких-то работ по частям. Однако в генплан Баку должны быть внесены работы по капитальной реконструкции сети. Рельеф Баку также создает трудности, в прибрежных частях столицы возникают проблемы с дренажем воды”.

Эксперт по рынку недвижимости Эльнур Фарзалиев также отметил, что рост числа жилых зданий в Баку привел к перегрузке канализационных систем.

"Интенсивное строительство зданий, рост населения играют свою роль. Количество зданий растет, а коммуникационные линии не расширяются. Во дворах старых пятиэтажек были построены новые здания, но канализационные линии не обновлялись. Нагрузка на эти линии растет и отвод дождевой воды затрудняется. В результате дождь приводит к подтоплению подвалов зданий, которые постепенно становятся аварийными. Если несколько лет назад в каком-то жилом массиве канализационная линия была рассчитана на 500 семей, то сегодня на этой территории проживает 1000-1500 семей. Трубопроводы следует заменить на новые большего диаметра", - считает эксперт.