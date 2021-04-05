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Застрявшие из-за инцидента с контейнеровозом суда прошли Суэцкий канал

Застрявшие из-за инцидента с контейнеровозом суда прошли Суэцкий канал Пробка растянулась почти до Индии
Инфраструктура
5 апреля 2021 г. 12:51
Застрявшие из-за инцидента с контейнеровозом суда прошли Суэцкий канал

Все суда, которые застряли из-за аварии контейнеровоза Ever Given, прошли Суэцкий канал.

Как передает Report, об этом сообщает angi со ссылкой на заявление главы управления канала Усамы Рабиа.

«Последняя группа из 61 судна, которые вынуждены были ожидать прохода из-за инцидента с Ever Given, пересекла в субботу Суэцкий канал, — заявил Рабиа. — Приняты также 24 новых судна после восстановления навигации в полном объеме. Таким образом, общее количество судов, осуществивших транзит в субботу, достигло 85».

Утром 23 марта контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м в условиях песчаной бури сел на мель, полностью перегородив канал. Шесть дней ушло на снятие судна с мели. Операция увенчалась успехом только после того, как были проведены работы по углублению дна.

За это время в очередь на проход выстроились 422 судна общим тоннажем 26 млн тонн. Пробка растянулась почти до Индии. Власти Египта сразу пообещали, что к концу недели кризис будет полностью разрешен.

Отметим, что Египет ожидает выплаты компенсации в размере более 1 млрд долларов США за почти недельную блокировку Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given.

«Если вопрос о компенсации будет связан с судебным разбирательством, то Ever Given и его груз стоимостью около 3,5 млрд долларов США не будут допущены к выходу из Египта», — заявил Рабей.

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