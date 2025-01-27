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Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале

Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале Заседание общего собрания и рабочей группы Международной Ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) запланировано на февраль 2025 года в Баку.
Инфраструктура
27 января 2025 г. 16:23
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале

Заседание общего собрания и рабочей группы Международной Ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) запланировано на февраль 2025 года в Баку.

Об этом в интервью казахстанскому бюро Report заявил заместитель директора "Дирекции интегрированного планирования" при АО НК “КазакстанТемирЖолы” (КТЖ) Алиби Тулегенов.

“КТЖ и Азербайджанские железные дороги поддерживают постоянный диалог, касающийся укрепления потенциала ТМТМ. В рамках Международной Ассоциации ТМТМ наши компании регулярно проводят заседания, на которых обсуждают ключевые вопросы, связанные с развитием маршрута. На этих встречах анализируются результаты прошедшего периода, выявляются текущие вызовы и определяются стратегические направления для дальнейшего сотрудничества”, - сказал он.

По словам Тулегенова, перед странами-участниками ТМТМ сейчас стоит задача по сокращению времени транзита.

“Для этого обе наши транспортные компании в постоянном режиме согласовывают графики движения судов и поездов, чтобы скоординировать действия и минимизировать возникновение непредвиденных ситуаций”, - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомится по ссылке

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Версия на английском языке Meeting on TITR to be held in Baku in February

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