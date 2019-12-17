Зарубежный эксперт: Азербайджан превращается в крупный транспортный хаб трансвидовой перевалки грузов - КОММЕНТАРИЙ

Азербайджан является одним из участников проекта международного транспортного коридора "Север-Юг", который связывает Индию с Ближним Востоком, Кавказом, Центральной Азией, Россией и Европой. Целью реализации данного проекта является сокращение сроков доставки товаров из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу.

Какова роль Азербайджана в данном проекте и какие выгоды он принесет нашей стране?

Эксперт в области экономики, научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Александр Караваев рассказал Report, что Азербайджану принадлежит ключевая роль в плане транспортного узла, связывающего различные направления.

По его словам, Азербайджан играет решающую роль в реализации проекта "Север-Юг", несмотря на то, что по территории страны проходит сравнительно небольшая часть коридора: "В плане транспортного узла, соединяющего различные направления, ключевая роль у Азербайджана. Азербайджан усиливает качество МТК не просто как отдельного проекта, соединяющего Индию с Россией, а в качестве коммуникационного мультимодального узла, смыкающего меридиан МТК "Север-Юг" с широтными сегментами “Один пояс – один путь”. Именно в Азербайджане происходит такое сопряжение, превращая страну в большой транспортный хаб трансвидовой перевалки грузов. Причем, нужно подчеркнуть, что Азербайджан выступает не только в роли получателя ренты с транзитных тарифов, но и сам выступает важнейшим перевозчиком в лице АЖД и ASCO".

"Нужно понимать, этот проект требует длительного политического внимания и экономически длительного обустройства, как любой сложный транспортный проект, который будет приносить реальную прибыль участникам, только спустя определенный период времени. Сначала нужно достаточно внести и в политическом и в экономическом плане для того, чтобы получить существенные дивиденды.

Из того, что можно получить в политической плоскости, уже видно, что формируется группа очень разных стран, со сложными обстоятельствами геополитического позиционирования, с различной экономической динамикой. МТК создает как раз возможность стабилизировать ситуацию, создать баланс с опорой на индийскую экономику, которая к концу 2020-х, началу 30-х годов может стать лидирующей или, во всяком случае, войдет в тройку лидеров: США, Китай и Индия. Вот в этом и заключается основной дивиденд", - сказал Караваев.

Отметим, что первый акт соглашения о транспортном коридоре "Север-Юг", который соединит Индию, Пакистан, Иран, Азербайджан, Россию и страны Северной Европы, был подписан 12 сентября 2000 года в Санкт-Петербурге между Российской Федерацией, Исламской Республикой Иран и Индией. В последующие годы соглашение подписали и соответственно ратифицировали в целом 13 государств - Азербайджан, Беларусь, Болгария, Армения, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Оман, Россия, Таджикистан, Турция и Украина.

Азербайджан присоединился к соглашению в 2005 году. В рамках проекта в стране были осуществлены следующие работы: построена новая дорога протяженностью 9,7 километра железнодорожной линии Астара (Азербайджан)-Астара (Иран), построен железнодорожный мост протяженностью 82,5 метров через реку Астарачай, построена железная дорога протяженностью 1,4 километра от моста через реку Астарачай до грузового терминала на территории Ирана. ЗАО "Азербайджанские железные дороги" построили на площади 35 гектаров в Астаре (Иран) терминал по разгрузке грузов. Предполагаемые объемы грузоперевозок на участке коридора по территории Азербайджана составят 3 млн тонн на первом этапе, 5-8 млн тонн на втором этапе и 15 млн тонн на третьем этапе.