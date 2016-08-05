Запускаются новые авиарейсы из России в Баку

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Региональная российская компания "Комиавиатранс" (Республика Коми) запускает рейсы из Сыктывкара и Нижнего Новгорода в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, перелеты в Азербайджан начнутся с 25 августа и будут осуществляться самолетами "Эмбраер".

Из Сыктывкара самолеты будут летать по четвергам с пересадкой в Самаре. Вылет из столичного аэропорта Коми - в 12:10, посадка в Баку - в 18:15. На сегодня стоимость билета в одну сторону составляет 435 манатов (18000 рублей). Обратный рейс выполняется по пятницам. Вылет - в 14:15, прилет в Сыктывкар - 18:20.

Параллельно запускаются рейсы в Баку из Нижнего Новгорода. Стоимость билета - от 411 манатов (17 000 рублей). Вылет из Баку в Нижний Новогород осуществляется по четвергам в 19:15, с посадкой в Нижнем Новгороде - в 21:00. Обратный рейс выполняется по пятницам. Вылет из Нижнего Новгорода в 9:30, прилет в Баку - в 13:15.