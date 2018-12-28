Запускается скорый поезд Баку-Гянджа-Баку

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с 30 декабря 2018 года запускает новый скорый пассажирский поезд в направлении Баку-Гянджа-Баку.

Как сообщили Report в ЗАО, эта инициатива имеет исключительное значение и рассчитана на удовлетворение социального заказа населения, а также расширение транспортных связей между городами Баку, Гянджа и районами, расположенными на этой линии.

Отметим, что скорый поезд Баку-Гянджа-Баку будет отправляться по четным числам каждого месяца из Баку, а по нечетным числам из Гянджи в 09:00. Поезд будет находиться в пути 4 часа 28 минут. Сообщаем пассажирам, что поезд останавливается на станциях Баладжары, Евлах и Горан. В составе из четырех вагонов 367 сидячих мест, в том числе первого класса (9 мест), бизнес-класса (62 места) и класса стандарт (296 мест). Проездные билеты продаются в железнодорожных кассах и онлайн на сайте.

Предоставляем вниманию граждан график движения и таблицу тарифов на проезд.

Поезд №702 Баку-Гянджа Скорый пассажирский Поезд №701 Гянджа-Баку Время в пути: 4 часа 28 мин. 7С 30.12.2018 Время в пути: 4 часа 26 мин. Прибытие Стоянка Отправление Раздельные пункты Расстояние Код Прибытие Стоянка Отправление - - 9.00 Баку-пасс. 0 5700000 13-26 - - - - 9.07 Кешля 6 547001 - - 13.18 9-14 2 9.16 Баладжары 14 546808 13-08 2 13.10 - - 9.28 Абшерон 26 548004 - - 12.56 - - 9.33 Пута 33 548108 - - 12.51 - - 9.41 Карадаг 45 548004 - - 12.43 - - 9.50 Сангачал 60 548305 - - 12.35 - - 9.57 Гобустан 69 548409 - - 12.28 - - 10.06 Алят-гл. 83 548502 - - 12.19 - - 10.15 Атбулаг 96 548907 - - 12.10 - - 10.28 Пирсаат 116 549100 - - 11.56 - - 10.35 Гаджигабул 127 554202 - - 11.47 - - 10.43 Мугань 139 554306 - - 11.38 - - 10.50 Карасу 153 554310 - - 11.29 - - 10.58 Падар 165 554325 - - 11.21 - - 11.07 Сыгырлы 178 554336 - - 11.13 - - 11.23 Кюрдамир 203 554607 - - 10.57 - - 11.39 Мюсюслю 223 554700 - - 10.44 - - 11.57 Уджар 249 554908 - - 10.26 - - 12.12 Ляки 269 555008 - - 10.10 12-32 2 12.34 Евлах 294 555101 9-50 2 9.52 - - 12.45 Мингячевир 305 555703 - - 9.41 12-54 2 12.56 Гёран 319 555900 9-31 2 9.33 - - 13.04 Кюрек-чай 329 557605 - - 9.23 - - 13.13 Делимамедли 344 556000 - - 9.15 - - 13.18 Зазалы 349 556104 - - 9.10 13-28 - - Гянджа 364 556208 - - 9.00

ТАБЛИЦА ТАРИФОВ

на проезд в скором пассажирском

поезде №702/701 Баку-Гянджа-Баку

Направление Расстояние,км Тарифы по классам(НДС включен в стоимость)(AZN) Стандарт Бизнес Первый класс Баку - Гянджа 364 15.0 50.0 100.0 Баку - Гёран 319 14.0 47.0 93.0 Баку - Евлах 294 13.0 43.0 87.0 Баку - Гянджа 350 14.0 47.0 93.0 Баку - Гёран 305 14.0 47.0 93.0 Баку - Евлах 280 13.0 43.0 87.0 Евлах - Гянджа 70 4.0 15.0 30.0 Евлах - Гёран 25 3.0 11.0 23.0 Евлах - Баладжары 280 13.0 43.0 87.0 Евлах - Баку 294 13.0 43.0 87.0 Гёран - Гянджа 45 4.0 12.0 25.0 Гёран - Евлах 25 3.0 11.0 23.0 Гёран - Баладжары 280 13.0 43.0 87.0 Гёран - Баку 319 14.0 47.0 93.0 Гянджа - Гёран 45 4.0 12.0 25.0 Гянджа - Евлах 70 4.0 15.0 30.0 Гянджа - Баладжары 350 14.0 47.0 93.0 Гянджа - Баку 364 15.0 50.0 100.0

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