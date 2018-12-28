Запускается скорый поезд Баку-Гянджа-Баку

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с 30 декабря 2018 года запускает новый скорый пассажирский поезд в направлении Баку-Гянджа-Баку.
Как сообщили Report в ЗАО, эта инициатива имеет исключительное значение и рассчитана на удовлетворение социального заказа населения, а также расширение транспортных связей между городами Баку, Гянджа и районами, расположенными на этой линии.
Отметим, что скорый поезд Баку-Гянджа-Баку будет отправляться по четным числам каждого месяца из Баку, а по нечетным числам из Гянджи в 09:00. Поезд будет находиться в пути 4 часа 28 минут. Сообщаем пассажирам, что поезд останавливается на станциях Баладжары, Евлах и Горан. В составе из четырех вагонов 367 сидячих мест, в том числе первого класса (9 мест), бизнес-класса (62 места) и класса стандарт (296 мест). Проездные билеты продаются в железнодорожных кассах и онлайн на сайте.
Предоставляем вниманию граждан график движения и таблицу тарифов на проезд.
|
Поезд №702
Баку-Гянджа
|Скорый пассажирский
|Поезд №701 Гянджа-Баку
|Время в пути: 4 часа 28 мин.
|7С 30.12.2018
|Время в пути: 4 часа 26 мин.
|Прибытие
|Стоянка
|Отправление
|Раздельные пункты
|Расстояние
|Код
|Прибытие
|Стоянка
|Отправление
|-
|-
|9.00
|Баку-пасс.
|0
|5700000
|13-26
|-
|-
|-
|-
|9.07
|Кешля
|6
|547001
|-
|-
|13.18
|9-14
|2
|9.16
|Баладжары
|14
|546808
|13-08
|2
|13.10
|-
|-
|9.28
|Абшерон
|26
|548004
|-
|-
|12.56
|-
|-
|9.33
|Пута
|33
|548108
|-
|-
|12.51
|-
|-
|9.41
|Карадаг
|45
|548004
|-
|-
|12.43
|-
|-
|9.50
|Сангачал
|60
|548305
|-
|-
|12.35
|-
|-
|9.57
|Гобустан
|69
|548409
|-
|-
|12.28
|-
|-
|10.06
|Алят-гл.
|83
|548502
|-
|-
|12.19
|-
|-
|10.15
|Атбулаг
|96
|548907
|-
|-
|12.10
|-
|-
|10.28
|Пирсаат
|116
|549100
|-
|-
|11.56
|-
|-
|10.35
|Гаджигабул
|127
|554202
|-
|-
|11.47
|-
|-
|10.43
|Мугань
|139
|554306
|-
|-
|11.38
|-
|-
|10.50
|Карасу
|153
|554310
|-
|-
|11.29
|-
|-
|10.58
|Падар
|165
|554325
|-
|-
|11.21
|-
|-
|11.07
|Сыгырлы
|178
|554336
|-
|-
|11.13
|-
|-
|11.23
|Кюрдамир
|203
|554607
|-
|-
|10.57
|-
|-
|11.39
|Мюсюслю
|223
|554700
|-
|-
|10.44
|-
|-
|11.57
|Уджар
|249
|554908
|-
|-
|10.26
|-
|-
|12.12
|Ляки
|269
|555008
|-
|-
|10.10
|12-32
|2
|12.34
|Евлах
|294
|555101
|9-50
|2
|9.52
|-
|-
|12.45
|Мингячевир
|305
|555703
|-
|-
|9.41
|12-54
|2
|12.56
|Гёран
|319
|555900
|9-31
|2
|9.33
|-
|-
|13.04
|Кюрек-чай
|329
|557605
|-
|-
|9.23
|-
|-
|13.13
|Делимамедли
|344
|556000
|-
|-
|9.15
|-
|-
|13.18
|Зазалы
|349
|556104
|-
|-
|9.10
|13-28
|-
|-
|Гянджа
|364
|556208
|-
|-
|9.00
ТАБЛИЦА ТАРИФОВ
на проезд в скором пассажирском
поезде №702/701 Баку-Гянджа-Баку
|Направление
|Расстояние,км
|Тарифы по классам(НДС включен в стоимость)(AZN)
|Стандарт
|Бизнес
|Первый класс
|Баку - Гянджа
|364
|15.0
|50.0
|100.0
|Баку - Гёран
|319
|14.0
|47.0
|93.0
|Баку - Евлах
|294
|13.0
|43.0
|87.0
|Баку - Гянджа
|350
|14.0
|47.0
|93.0
|Баку - Гёран
|305
|14.0
|47.0
|93.0
|Баку - Евлах
|280
|13.0
|43.0
|87.0
|Евлах - Гянджа
|70
|4.0
|15.0
|30.0
|Евлах - Гёран
|25
|3.0
|11.0
|23.0
|Евлах - Баладжары
|280
|13.0
|43.0
|87.0
|Евлах - Баку
|294
|13.0
|43.0
|87.0
|Гёран - Гянджа
|45
|4.0
|12.0
|25.0
|Гёран - Евлах
|25
|3.0
|11.0
|23.0
|Гёран - Баладжары
|280
|13.0
|43.0
|87.0
|Гёран - Баку
|319
|14.0
|47.0
|93.0
|Гянджа - Гёран
|45
|4.0
|12.0
|25.0
|Гянджа - Евлах
|70
|4.0
|15.0
|30.0
|Гянджа - Баладжары
|350
|14.0
|47.0
|93.0
|Гянджа - Баку
|364
|15.0
|50.0
|100.0
С подробной информацией относительно деятельности ЗАО "Азербайджанские железные дороги" вы можете ознакомиться посредством постоянно обновляемого сайта www.ady.az
Aynur BayramovaАвтор новости