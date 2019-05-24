Новый поезд "Махачкала - Баку" будет запущен осенью

Новый поезд по маршруту Махачкала - Баку запустят осенью 2019 года. Планируется, что это будет ночной экспресс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана со ссылкой на начальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) Владимира Пястолова.

"В этом году у нас будет абсолютно новое расписание движения в Баку. Мы договорились осенью открыть международный маршрут "Махачкала - Баку, ночной экспресс", где будут новые комфортабельные вагоны СВ и удобное расписание. Мы создадим комфортные условия, чтобы жители республики могли сесть в комфортабельный вагон, например, в 20:00 в Махачкале и выйти около 7:00 утра в Баку", - цитирует пресс-служба Пястолова.

По его словам, ночной экспресс свяжет две столицы и повысит комфорт переезда в Баку и обратно.

Ранее ТАСС сообщал, что власти Дагестана рассчитывают в 2019 году начать организацию скоростного пассажирского сообщения по маршруту Махачкала - Дербент - Баку с оформлением таможенного досмотра в пункте отправления.

Вопрос нового железнодорожного сообщения по маршруту Махачкала - Баку рассматривался властями Дагестана и РЖД в начале апреля 2018 года. В конце октября 2018 года сообщалось, что Дагестан и Азербайджан свяжет постоянное железнодорожное сообщение. Кроме того, ранее сообщалось, что между Махачкалой и Баку планируется запустить прямой авиарейс.