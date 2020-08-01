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Запуск Ariane 5 с тремя аппаратами на борту отложили

Запуск Ariane 5 с тремя аппаратами на борту отложили Запуск европейской ракеты-носителя тяжелого класса Ariane 5 с двумя спутниками и космическим аппаратом для продления миссий отложен из-за технических проблем во время финальной стадии подготовки полета.
Инфраструктура
1 августа 2020 г. 06:43
Запуск Ariane 5 с тремя аппаратами на борту отложили

Запуск европейской ракеты-носителя тяжелого класса Ariane 5 с двумя спутниками и космическим аппаратом для продления миссий отложен из-за технических проблем во время финальной стадии подготовки полета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу в Twitter сообщила компания Arianespace.

"Arianespace решила отложить полет № VA253 из-за "красного" статуса во время финальной стадии подготовки к запуску. Планируется новая дата старта", - говорится в сообщении.

В заявлении компании также сообщается, что запуск может состояться 1 августа в 19:30 по местному времени (01:30 бакинское время, 2 августа).

Ракете предстоит вывести на орбиту спутник BSAT-4b, запускаемый для японского оператора связи B-SAT, и спутник Galaxy 30 для международного оператора Intelsat. Они будут использоваться для прямого высококачественного радио- и телевещания. В космос также отправился аппарат MEV-2 (Mission Extension Vehicle - 2). Он принадлежит американской корпорации Northrop Grumman и предназначен для продления сроков эксплуатации спутников на геостационарной орбите.

Изначально Arianespace планировала эту космическую миссию на 28 июля, однако за несколько дней до намеченной даты было принято решение перенести пуск в связи с "необходимостью провести дополнительные технические проверки".

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