Запущены регулярные автобусные маршруты до станции метро "Ходжасан"

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта в рамках мероприятий, связанных с улучшением качества пассажирских перевозок, эффективным использованием транспортной инфраструктуры, запустило р

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при министерстве цифрового развития и транспорта в рамках мероприятий, связанных с улучшением качества пассажирских перевозок и эффективным использованием транспортной инфраструктуры, запустило регулярные автобусные маршруты Джейранбатан - станция метро "Ходжасан" - Джейранбатан, Масазыр - станция метро "Ходжасан" - Масазыр.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, по маршруту номер 505 (Джейранбатан - станция метро "Ходжасан") пассажиров обслуживают 6, а по маршруту номер 506 (Масазыр - станция метро "Ходжасан") - 7 автобусов средней вместимости.

Интервал между автобусами, осуществляющими перевозки пассажиров с 06:10 до 22:00, составляет 15-20 минут.