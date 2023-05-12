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Запущены регулярные автобусные маршруты до станции метро "Ходжасан"

Запущены регулярные автобусные маршруты до станции метро "Ходжасан" Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта в рамках мероприятий, связанных с улучшением качества пассажирских перевозок, эффективным использованием транспортной инфраструктуры, запустило р
Инфраструктура
12 мая 2023 г. 16:50
Запущены регулярные автобусные маршруты до станции метро Ходжасан

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при министерстве цифрового развития и транспорта в рамках мероприятий, связанных с улучшением качества пассажирских перевозок и эффективным использованием транспортной инфраструктуры, запустило регулярные автобусные маршруты Джейранбатан - станция метро "Ходжасан" - Джейранбатан, Масазыр - станция метро "Ходжасан" - Масазыр.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, по маршруту номер 505 (Джейранбатан - станция метро "Ходжасан") пассажиров обслуживают 6, а по маршруту номер 506 (Масазыр - станция метро "Ходжасан") - 7 автобусов средней вместимости.

Интервал между автобусами, осуществляющими перевозки пассажиров с 06:10 до 22:00, составляет 15-20 минут.

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Версия на азербайджанском языке “Xocəsən” metrostansiyasına müntəzəm avtobus marşrutları istifadəyə verilib

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