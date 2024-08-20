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Запущены контейнерные перевозки по новому маршруту, соединяющему Индию с Узбекистаном

Запущены контейнерные перевозки по новому маршруту, соединяющему Индию с Узбекистаном АО «Узтемирйулконтейнер», оператор контейнерного парка «O'zbekiston temir yo'llari» (Узбекские железные дороги), запустило новый мультимодальный маршрут для контейнерных перевозок из индийских портов Мундра, Нхава-Шева и Ченнаи в Узбекистан через Иран.
Инфраструктура
20 августа 2024 г. 17:10
Запущены контейнерные перевозки по новому маршруту, соединяющему Индию с Узбекистаном

АО «Узтемирйулконтейнер», оператор контейнерного парка «O'zbekiston temir yo'llari» (Узбекские железные дороги), запустило новый мультимодальный маршрут для контейнерных перевозок из индийских портов Мундра, Нхава-Шева и Ченнаи в Узбекистан через Иран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение оператора.

“Грузы были доставлены морским путем из Индии в иранский порт Бандар-Аббас, а затем по железной дороге до железнодорожной станции Сергели в Узбекистане. Контейнеры сначала транспортируются из порта Бандар-Аббас на станцию Серахс на иранских платформах, после чего перегружаются на платформы АО «O'zbekiston temir yo'llari» и отправляются в Узбекистан через Туркменистан”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый грузовой поезд, состоящий из 20 контейнеров по 20 футов каждый, преодолел 2673 км за 20 дней. В будущем планируется сократить время доставки до 15 дней.

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