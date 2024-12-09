Запущен новый автобусный экспресс-маршрут Баку-Сумгайыт

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С сегодняшнего дня запущен новый автобусный экспресс-маршрут №594 по направлению Баку-Сумгайыт.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, конечной остановкой автобусов, отправляющихся с Сумгайытского автовокзала, является станция метро "20 Января" (около здания ОАО "Азерсу").

Экспресс-автобусы, направляющиеся в Сумгайыт, для посадки пассажиров останавливаются у другого выхода станции метро "20 Января" (со стороны выезда в направлении Сумгайыта) на специально выделенной площадке. Стоимость проезда - 80 гяпик.

Отметим, что из Бакинского международного автовокзального комплекса в Сумгайыт также курсируют экспресс-автобусы маршрута №595.