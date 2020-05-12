Запущен контейнерный поезд из Китая в Туркменистан

АО KTZ Express (дочерняя организация АО "НК "Казахстан темир жолы", КТЖ) запустило контейнерный поезд сообщением Китай – Туркменистан, следующий транзитом через Казахстан.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба КТЖ.

Согласно информации, поезд отправлен с китайской станции Цзинань-Нань через казахстанские пограничные переходы Хоргос, Алтынколь и Болашак в направлении туркменской станции Гыпджак.

"В составе контейнерного поезда 44 сорокафутовых контейнера", – говорится в информации.

Уточняется, что общее время в пути следования из пункта отправления в пункт назначения составляет 8 суток. "Новое сообщение откроет дополнительные возможности торгово-экономического сотрудничества и будет способствовать увеличению объемов грузопотоков", – отмечается в информации.

Отметим, что АО KTZ Express – дочернее предприятие нацкомпании КТЖ. Деятельность мультимодального провайдера логистических услуг KTZ Express направлена на развитие импортно-экспортных и транзитных перевозок, обеспечение выхода казахстанских товаров на внешние рынки. КТЖ – транспортно-логистическая компания, входит в состав казахстанского госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына". Под управлением компании находятся железнодорожная, морская портовая, аэропортовая инфраструктура, транспортно-логистические центры.

