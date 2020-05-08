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ЗАО "Бакинский метрополитен" поддержит продажу медмасок

ЗАО ​"Бакинский метрополитен" поддержит продажу медмасок

© Report

С завтрашнего дня поезда в бакинском метро будут курсировать по обычному графику - с интервалом в 2 минуты.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов.

По его словам, сотрудникам старше 65 лет не разрешено выходить на работу: "С первого дня мы старались организовать работу сотрудников по определенному графику. Сотрудникам старше 65 лет не разрешено выходить на работу".

Председатель Бакметрополитена Заур Гусейнов заявил, что пассажиры, входящие в метро без разрешения и масок, будут оштрафованы: "Однако штрафование пассажиров не входит в наши полномочия. Мы будем поддерживать мобильную продажу медмасок в метро. На 25 станциях есть 17 аптек. Мы попросили компанию-владельца аптек об их открытии с 6 утра".

З.Гусейнов также рассказал о важности соблюдения социальной дистанции, иначе число заражений коронавирусом будет расти: "Скажу также, что мы лишились 29 млн пассажиров за период закрытия метро". 

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