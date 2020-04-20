ЗАО "Азербайджанские железные дороги" возводит автотоннели

"За последние годы на азербайджанских железных дорогах претворяются в жизнь важные инфраструктурные проекты. Особое место при этом отводится замене железнодорожных переездов на подземные автотоннели".

Об этом Report заявил глава департамента инфраструктур ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Физули Гулиев.

"На территории республики насчитывается 530 железнодорожных переездов, 54 из которых расположены на оккупированных территориях. 399 из оставшихся 466 пролегают через основные железнодорожные пути и станции, а 67 - через тупики. 122 переезда с высокой интенсивностью движения регулируются диспетчерами. Они оснащены сигнальным оборудованием и шлагбаумами. Однако, несмотря на все технические, профилактические и иные меры, на переездах все еще имеют место дорожно-транспортные происшествия, происходящие по вине автомобилистов. По статистике, только за 2014-2019 годы на переездах произошло 180 аварий, в результате которых скончались 19 человек, 107 получили различные телесные повреждения. В этом году произошло 7 ДТП, пострадали 7 человек. Хотелось бы отметить, что в рамках инфраструктурных проектов на железных дорогах ведется капитальный ремонт железнодорожных переездов, а также осуществляется строительство подземных автотоннелей", - отметил Ф.Гулиев.

8 железнодорожных переездов из 15 были демонтированы, а вместо них возведены подземные автотоннели

По словам Ф.Гулиева, в ходе капитального ремонта дорог по направлению Баку-Бейюк-Кесик было реконструировано 48 незащищенных переездов, полностью обновлены 27 охраняемых переездов. "В связи с возрастанием скорости движения пассажирских и грузовых поездов после капитального ремонта ставилась цель обеспечить безопасность движения. Как известно, скоростной электропоезд Баку-Гянджа курсирует уже более года. В ходе капитального ремонта и реконструкции кольцевой железнодорожной ветки Баку-Сумгайыт было демонтировано 8 из 15 железнодорожных переездов, построены и сданы в эксплуатацию подземные автотоннели. Они пролегают через населенные пункты Кешля, Сабунчи, Мухтаров, Мамедли, Кюрдаханы, Пиршаги, Фатмаи и Сумгайыт.

Кроме того, учитывая пожелания жителей окрестных населенных пунктов, были возведены два подземных тоннеля в Сумгайтском жилмассиве Йашылдере и поселке Сабунчи. Вместо двух железнодорожных переездов в Горадиле и Забрате ведется строительство подземных тоннелей. Наряду с этим, планируется заменить 4 переезда на два подземных тоннеля и 2 моста".

Возводятся новые тоннели

Глава департамента инфраструктур ЗАО "Азербайджанские железные дороги" отметил, что было отведено два месяца на строительство Забратского подземного тоннеля, но в связи с пандемией коронавируса приостановлены работы по отчуждению земельных участков и объектов, подпадающих под план строительства: "После устранения причины, застопорившей строительные работы, подрядчик, как и планировалось изначально, завершит строительство в положенный двухмесячный срок. Еще один подземный тоннель планируется построить в Горадиле. Этот процесс тоже требует выдачу компенсации собственникам земельных участков и построек, подпадающих под территорию застройки. После всех этих процедур на завершение строительства потребуется 2,5-3 месяца. Еще раз хочу подчеркнуть, что в связи с коронавирусом строительство обоих тоннелей будет сопряжено с опозданиями. Так или иначе, мы планируем завершить строительство летом-осенью нынешнего года.

В целом, насчитывается 10 подземных автотоннелей, пролегающих под железнодорожными полотнами. Кроме того, имеется 20 железнодорожных указателей, под участками расположения которых тоже происходит автомобильное движение".

Эти проекты во благо жителей столицы, пригорода Баку и регионов

По словам Ф.Гулиева, строительство подземных автотоннелей в первую очередь направлено на обеспечение безопасного движения поездов и автомобилей: "Строительство новых дорог в рамках реконструкции существующего дорожного хозяйства ведется последовательно и планомерно. Эти проекты во благо не только жителей столицы, но и пригорода Баку, а также регионов. Реализуемые меры красноречиво свидетельствуют о том, что во главе социальной политики, проводимой главой государства, лежат интересы гражданина Азербайджана. Не лишне будет отметить, что строительство тоннелей играет значимую роль в обеспечении безопасности железнодорожного и автомобильного движения, предотвращает заторы на дорогах и позволяет водителям и пассажирам добраться до дома комфортно и без промедления. В то же время, возведение подобных тоннелей на пересечении железнодорожных линий и автомобильных дорог позволяет поездам следовать быстро и бесперебойно в соответствии с установленным графиком, обеспечивается безопасное движение автомобилей. Таким образом, поезда и автомобили не препятствуют движению друг друга".

На кольцевой железнодорожной ветке Баку-Абшерон построено 25 новых подземных/надземных переходов

"При строительстве тоннелей непременно учитываются и переходы, позволяющие пешеходам безопасно перебираться с одной стороны железнодорожного полотна на другую. Там, где возможно, в подземных тоннелях предусматриваются тротуары для движения пешеходов, а если условия не позволяют этого, то возводятся надземные/подземные переходы на прилегающих территориях. Так, на кольцевой железнодорожной ветке Баку-Абшерон было возведено 25 новых подземных/надземных пешеходных переходов. В настоящее время ведутся работы по строительству 5 надземных переходов, в предстоящей перспективе планируется построить еще три. Однако следует учитывать, что пандемия внесет свои коррективы в осуществление и этих работ.