ЗАО "Азербайджанские железные дороги" получило сертификат ISO 9001:2015

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) получило сертификат ISO 9001:2015, подтверждающий соответствие международному стандарту системы менеджмента качества

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) получило сертификат ISO 9001:2015, подтверждающий соответствие международному стандарту системы менеджмента качества

Как сообщает Report, сертификат был выдан организацией TÜV Austria GMBH на основании результатов аудита, проведенного для оценки соответствия деятельности АЖД требованиям стандарта ISO 9001.

Стандарты ISO являются одними из наиболее значимых в мире. Получение АЖД сертификата ISO 9001 еще раз подтверждает его стремление к совершенствованию услуг грузовых и пассажирских перевозок на глобальном уровне.

Сертификат ISO 9001 повышает конкурентоспособность АЖД и обеспечивает более тесные связи с клиентами и партнерами. В то же время он укрепляет стратегическое развитие компании и повышает удовлетворенность клиентов путем улучшения качества услуг.

В результате дальнейшей оптимизации внутренних процессов и повышения эффективности на основе требований стандарта ISO 9001 АЖД будет предлагать более эффективные клиентоориентированные решения. Для компании, обеспечивающей более высокий уровень удовлетворенности клиентов, откроются новые бизнес-возможности.

Сертификат ISO 9001 будет более широко демонстрировать приверженность АЖД качественному обслуживанию и применению современных подходов к управлению, повысится уровень гибкости и точности в обслуживании.