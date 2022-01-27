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Зангиланский аэропорт включен в международный каталог индекса местоположений ИКАО

Зангиланский аэропорт включен в международный каталог индекса местоположений ИКАО Государственное агентство гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта получило положительное заключение Международной организации гражданской авиации (ИКАО) на получение кода для строящегося в Карабахе Зангиланского международного
Инфраструктура
27 января 2022 г. 19:18
Зангиланский аэропорт включен в международный каталог индекса местоположений ИКАО

Государственное агентство гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта получило положительное заключение Международной организации гражданской авиации (ИКАО) на получение кода для строящегося в Карабахе Зангиланского международного аэропорта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Аэропорту присвоен четырехбуквенный код ИКАО - UBBZ. Информация будет опубликована в мартовском выпуске "Индекса местоположений ИКАО" (ИКАО, Doc 7910/182) и доведена до сведения международного сообщества.

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Версия на азербайджанском языке Zəngilan Hava Limanı beynəlxalq məkan indeksləri kataloquna daxil edilib

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