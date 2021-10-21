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Зангиланский аэропорт сможет принимать все типы самолетов

Зангиланский аэропорт сможет принимать все типы самолетов Зангиланский международный аэропорт сможет принимать все типы воздушных судов, в том числе тяжелые грузовые самолеты.
Инфраструктура
21 октября 2021 г. 11:52
Зангиланский аэропорт сможет принимать все типы самолетов

Зангиланский международный аэропорт сможет принимать все типы воздушных судов, в том числе тяжелые грузовые самолеты.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ООО AzVirt Кямиль Алиев, информируя президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.

Напомним, что строительство аэропорта со взлетно-посадочной полосой протяженностью 3 000 метров началось в мае этого года. Географическое положение региона и имеющиеся здесь возможности создают благоприятные условия для превращения Зангилана в международный транспортно-логистический центр. Кроме того, этот аэропорт будет играть большую роль в будущем успешном социально-экономическом развитии Зангилана.

Строительные работы планируется завершить в 2022 году.

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Версия на английском языке Zangilan International Airport to receive all types of aircraft
Версия на азербайджанском языке Zəngilan aeroportu bütün növ təyyarələri qəbul edəcək

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