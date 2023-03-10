Зампредседателя "Азерсу": Расход воды на Абшероне превышает норму

Расход воды в окрестностях Баку - в Сабунчинском, Сураханском и Бинагадинском, а также в Абшеронском районе превышает норму.

Расход воды в окрестностях Баку - в Сабунчинском, Сураханском и Бинагадинском, а также в Абшеронском районе превышает норму.

Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель председателя ОАО "Азерсу" Этибар Мамедов на брифинге "Причины нехватки воды в стране и текущая ситуация".

По его словам, причиной этого является истечение срока эксплуатации сетей распределения воды на Абшеронском полуострове, а также строительство на этих территориях большого количества домов, не соответствующих строительным нормам: "В результате прокладываются водопроводные линии, которые не соответствуют строительным нормам. Есть также незаконно использующие воду абоненты, в связи с чем ведется серьезная работа".

Кроме того, заместитель председателя сказал, что питьевая вода сегодня в стране не используется по назначению: "Питьевая вода используется как техническая, поливаются деревья, моются машины".