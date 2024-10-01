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Рахман Гумметов: Зангезурский коридор будет играть роль безопасного транзитного маршрута

Рахман Гумметов: Зангезурский коридор будет играть роль безопасного транзитного маршрута Зангезурский коридор станет кратчайшим и безопасным транзитным маршрутом между Европой, Центральной Азией и Китаем.
Инфраструктура
1 октября 2024 г. 17:46
Рахман Гумметов: Зангезурский коридор будет играть роль безопасного транзитного маршрута

Зангезурский коридор станет кратчайшим и безопасным транзитным маршрутом между Европой, Центральной Азией и Китаем.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на круглом столе в рамках Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата.

Он отметил, что "зеленая трансформация" транспортного сектора может быть достигнута за счет более широкого использования экологически чистых транспортных средств, принятия программ устойчивого общественного транспорта, создания необходимой инфраструктуры.

"Азербайджан предпринимает важные шаги по трансформации транспортных маршрутов, инвестируя в стратегическую инфраструктуру. В 2019-2023 годах объем проходящих через территорию страны транзитных грузов увеличился с 5,7 млн ​​тонн до 13,4 млн тонн. Азербайджан вместе со своими партнерами привержен инициативам "зеленой трансформации" вдоль Среднего коридора", - добавил замминистра.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Zəngəzur dəhlizi təhlükəsiz tranzit marşrut rolu oynayacaq"

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