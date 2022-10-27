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Замминистра: Вопрос тарифов препятствует притоку инвестиций в пассажироперевозки

Замминистра: Вопрос тарифов препятствует притоку инвестиций в пассажироперевозки Необходимого притока инвестиций во внутригородские пассажироперевозки не наблюдается. Этому препятствуют определенные вопросы, в том числе вопрос о тарифах.
Инфраструктура
27 октября 2022 г. 16:22
Замминистра: Вопрос тарифов препятствует притоку инвестиций в пассажироперевозки

Необходимого притока инвестиций во внутригородские пассажироперевозки не наблюдается. Этому препятствуют определенные вопросы, в том числе вопрос о тарифах.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов в ходе общественного обсуждения проблем, связанных с транспортом.

По словам Р.Гумметова, снижение инвестиций вызывает проблемы в этой сфере: "Все мы помним, что в начале 90-х годов из-за отсутствия выделения средств в транспортный сектор изнашивались автомобили, используемые в пассажироперевозке. В последующие годы мы стали свидетелями обновления автобусного парка благодаря определенным мерам".

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Gediş haqqı məsələsi sərnişindaşımaya investisiya axınına mane olur"

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