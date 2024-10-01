Замминистра: В ноябре будут введены в эксплуатацию 160 новых электробусов

В следующем месяце в Баку будут введены в эксплуатацию 160 новых электробусов.

В следующем месяце в Баку будут введены в эксплуатацию 160 новых электробусов.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов на круглом столе "Морские перевозки, грузовая логистика и транспорт с нулевым выбросом" в рамках Бакинской климатической недели.

Он добавил, что основное внимание уделяется созданию устойчивой транспортной системы в рамках программы трансформации мобильности: "Одним из самых важных проектов является электрификация общественного транспорта. Мы изучаем способы интеграции цифровых решений в транспортную сферу для повышения экологической устойчивости, реформируем транспортный сектор в целях устранения пробок на дорогах, повышаем безопасность дорожного движения".