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Замминистра: В ноябре будут введены в эксплуатацию 160 новых электробусов

Замминистра: В ноябре будут введены в эксплуатацию 160 новых электробусов В следующем месяце в Баку будут введены в эксплуатацию 160 новых электробусов.
Инфраструктура
1 октября 2024 г. 17:43
Замминистра: В ноябре будут введены в эксплуатацию 160 новых электробусов

В следующем месяце в Баку будут введены в эксплуатацию 160 новых электробусов.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов на круглом столе "Морские перевозки, грузовая логистика и транспорт с нулевым выбросом" в рамках Бакинской климатической недели.

Он добавил, что основное внимание уделяется созданию устойчивой транспортной системы в рамках программы трансформации мобильности: "Одним из самых важных проектов является электрификация общественного транспорта. Мы изучаем способы интеграции цифровых решений в транспортную сферу для повышения экологической устойчивости, реформируем транспортный сектор в целях устранения пробок на дорогах, повышаем безопасность дорожного движения".

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "160 yeni elektrik mühərrikli avtobus noyabrda istifadəyə veriləcək"

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