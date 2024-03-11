Замминистра: В Баку спрос на услуги такси втрое ниже предложения

Из расчета численности населения в Баку на покрытие спроса на услуги такси требуется 20 тыс. автомобилей против 60 тыс. работающих сейчас.

Из расчета численности населения в Баку на покрытие спроса на услуги такси требуется 20 тыс. автомобилей против 60 тыс. работающих сейчас.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов заявил на общественных слушаниях в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

При этом в рамках проделанных работ количество такси было сокращено на 7 тыс., отметил Гумметов.

Он также сообщил о планах по завозу в Баку в этом году 100 электробусов.