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Замминистра: В Баку спрос на услуги такси втрое ниже предложения

Замминистра: В Баку спрос на услуги такси втрое ниже предложения Из расчета численности населения в Баку на покрытие спроса на услуги такси требуется 20 тыс. автомобилей против 60 тыс. работающих сейчас.
Инфраструктура
11 марта 2024 г. 13:54
Замминистра: В Баку спрос на услуги такси втрое ниже предложения

Из расчета численности населения в Баку на покрытие спроса на услуги такси требуется 20 тыс. автомобилей против 60 тыс. работающих сейчас.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов заявил на общественных слушаниях в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

При этом в рамках проделанных работ количество такси было сокращено на 7 тыс., отметил Гумметов.

Он также сообщил о планах по завозу в Баку в этом году 100 электробусов.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda fəaliyyət göstərən taksilərin sayı ehtiyacı 3 dəfə üstələyir

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