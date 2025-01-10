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Минтранс: Процесс развития пешеходной инфраструктуры в Баку продолжается

Минтранс: Процесс развития пешеходной инфраструктуры в Баку продолжается Министерство цифрового развития и транспорта продолжит усилия по развитию инфраструктуры, обеспечивающие удобство также для пешеходов.
Инфраструктура
10 января 2025 г. 12:25
Минтранс: Процесс развития пешеходной инфраструктуры в Баку продолжается

Министерство цифрового развития и транспорта продолжит усилия по развитию инфраструктуры с учетом удобства пешеходов.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на пресс-конференции по итогам 2024 года.

Гумметов напомнил, что в прошлом году в столице увеличили число пешеходных дорожек. "Чем больше организуется пешеходных дорог, тем больше мы наблюдаем рост пешеходного движения", - сказал он.

В качестве примера он привел закрытие автомобильных дорог в районах станций метро "28 Мая" и "Ичеришехер", а также сада Хагани, известного как Молоканский садик.

Он подчеркнул, что процесс развития пешеходной инфраструктуры продолжается, в том числе расширяются тротуары, устанавливаются пандусы, пешеходные дорожи освещаются.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Ministry of Transport: Developing pedestrian infrastructure in Baku continues
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Bakıda piyadaların rahat hərəkətini təmin etmək üçün infrastruktur inkişaf etdiriləcək”

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