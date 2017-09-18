Замминистра транспорта Румынии: Мы заинтересованы в доставке грузов в страны ЕС по железной дороге БТК - ИНТЕРВЬЮ

Бухарест. 18 сентября. REPORT.AZ/ Заместитель министра транспорта Румынии Мария Магдалена Григоре дала интервью восточневропейскому бюро Report:

- В этом году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Румынией. Как вы оцениваете нынешние связи между двумя странами в сфере транспорта?

- Как вам известно, Румыния является второй страной, признавшей независимость Азербайджана, и с 1991 года отношения между странами прошли путь положительного и стабильного развития. В последние несколько лет состоялись взаимные визиты глав государств, министров иностранных дел и парламентских делегаций. В итоге, в 2009 году двусторонние отношения достигли уровня стратегического партнерства. Для реализации этого в 2011 году между Румынией и Азербайджаном подписан План совместной деятельности. В последние годы связи между нашими странами в сфере транспорта успешно развивались. К примеру, можно вспомнить встречи с руководством министерства транспорта Азербайджана и директором Бакинского международного морского торгового порта на организованной в 2016 году Транспортным комитетом Европейского Парламента конференции, на которой была проведена презентация проектов в транспортной отрасли Азербайджана. Мы провели обсуждения с азербайджанской делегацией вокруг вопросов транспортной политики Европы, перевозки грузов из Китая в Европу по Шелковому пути пр. Было принято решение подписать двустороннее соглашение между двумя министерствами с целью развития партнерства.

- В ближайшее время будет сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Это позволит ускорить доставку грузов из Китая в Европу на 12-15 дней по сравнению с морским путем. Заинтересована ли Румыния участвовать в этом проекте? Может ли она стать транзитной страной при транспортировке грузов через Черное море или территории Турции и Болгарии в Центральную и Западную Европу?

- Румыния заинтересована в перевозке грузов из Китая через территорию страны в Центральную и Западную Европу после сдачи в эксплуатацию железнодорожной линии БТК. Румынская компания CFR Marfa SA, занятая в сфере железнодорожных грузоперевозок, намерена продолжить сотрудничество с азербайджанскими партнерами по ряду международных проектов в этой сфере. Мы также поддерживаем перевозку транзитных грузов в рамках проектов "Один пояс – один путь", "Новый Шелковый путь" из Китая в страны ЕС и обратном направлении через порт Констанца. К тому же CFR Marfa SA выдвинула концепцию "Румыния - ворота в Европу". С этой целью в прошлом году подписан протокол о сотрудничестве с Администрацией морского порта Констанца. В то же время, учитывая возможности порта Констанца, CFR Marfa SA выступила с рядом технических и коммерческих предложений с целью наращивания грузопотока по ТРАСЕКА, RFC 7 (Route of Rail Freight Corridor 7) и другим международным коридорам.

- Азербайджанские компании приняли участие в восстановлении и реконструкции дорожно-транспортной инфраструктуры многих зарубежных стран и обладают достаточным опытом в этой сфере. Как вы считаете, могут ли они выйти на рынок Румынии?

- Конечно, азербайджанские компании и деловые люди могут быть привлечены к восстановлению, реконструкции дорожно-транспортной инфраструктуры в нашей стране при условии, что они отвечают требованиям существующего законодательства. Нужно учесть, что для заключения контрактов, оказания услуг проводятся открытые тендеры. Наряду с местными компаниями, в тендерах могут принимать участие и иностранные, если они отвечают требованиям закона "О государственных закупках" № 98/2016. Мы считаем возможным участие азербайджанских компаний в восстановлении инфраструктуры. Более подробную информацию по тендерам можно получить на сайте www.e-licitatie.ro.