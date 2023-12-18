Замминистра: Строительство трамвайных линий не обсуждается

Прокладка трамвайных линий в Баку, строительство которых предусмотрено генеральным планом города, сейчас не обсуждается.

Прокладка трамвайных линий в Баку, строительство которых предусмотрено генеральным планом города, сейчас не обсуждается.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов заявил на презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

"В обсуждениях по развитию общественного транспорта нет конкретной задумки о прокладке трамвайных линий. Однако этот вопрос не остается за рамками обсуждений, просто строительство трамвайных линий в нашем городе требует наличия определенных территорий", - сказал он.