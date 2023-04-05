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Замминистра: Средняя плотность населения в Баку в 9 раз превышает показатель по стране

Замминистра: Средняя плотность населения в Баку в 9 раз превышает показатель по стране Средняя плотность населения в Азербайджане составляет примерно 92 человека на каждый квадратный километр, в Бакинской агломерации - 840 человек на квадратный километр, а в Абшеронском экономическом районе - 400 человек на квадратный километр.
Инфраструктура
5 апреля 2023 г. 11:46
Замминистра: Средняя плотность населения в Баку в 9 раз превышает показатель по стране

Средняя плотность населения в Азербайджане составляет примерно 92 человека на каждый квадратный километр. В Бакинской агломерации этот показатель составляет 840 человек на квадратный километр, а в Абшеронском экономическом районе - 400 человек на квадратный километр.

Об этом в интервью Report сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов, говоря о причине увеличения пробок в столице и прилегающих территориях.

По его словам, средняя плотность населения в Баку в девять раз превышает показатель по стране.

По мнению Р.Гумматова, для регулирования транспортной системы необходимо принятие комплексных мер: "Рост экономической активности и транспортных потребностей населения приводит к возникновению проблемы пробок во всем мире, в частности, в крупных городах и экономических центрах. Баку является не только столицей, но и экономическим и образовательным центром страны".

Полностью с интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Bakıda əhalinin orta sıxlığı ölkə üzrə göstəricidən 9 dəfə çoxdur”

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