Замминистра: Средняя плотность населения в Баку в 9 раз превышает показатель по стране

Средняя плотность населения в Азербайджане составляет примерно 92 человека на каждый квадратный километр, в Бакинской агломерации - 840 человек на квадратный километр, а в Абшеронском экономическом районе - 400 человек на квадратный километр.

Средняя плотность населения в Азербайджане составляет примерно 92 человека на каждый квадратный километр. В Бакинской агломерации этот показатель составляет 840 человек на квадратный километр, а в Абшеронском экономическом районе - 400 человек на квадратный километр.

Об этом в интервью Report сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов, говоря о причине увеличения пробок в столице и прилегающих территориях.

По его словам, средняя плотность населения в Баку в девять раз превышает показатель по стране.

По мнению Р.Гумматова, для регулирования транспортной системы необходимо принятие комплексных мер: "Рост экономической активности и транспортных потребностей населения приводит к возникновению проблемы пробок во всем мире, в частности, в крупных городах и экономических центрах. Баку является не только столицей, но и экономическим и образовательным центром страны".

Полностью с интервью можно ознакомиться по ссылке.