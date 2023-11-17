Замминистра: Созданы условия для превращения Азербайджана в логистический хаб

За последние 20 лет в Азербайджане были реализованы значимые инфраструктурные проекты, созданы условия для превращения страны в международный логистический хаб.

За последние 20 лет в Азербайджане были реализованы значимые инфраструктурные проекты, созданы условия для превращения страны в международный логистический хаб.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов на международной конференции на тему "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана" в Баку.

По его словам, правительство Азербайджана всегда стремилось максимально использовать благоприятное географическое положение страны, укреплять торговые, экономические и культурные связи между странами региона и сегодня продолжает усилия в этом направлении: "Были поставлены задачи по увеличению объемов перевалки грузов в Бакинском международном морском торговом порту до 25 млн тонн, и в этом направлении ведутся соответствующие работы. Одновременно ведутся работы по увеличению пропускной способности железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. "Азербайджанское каспийское морское пароходство" имеет большой флот и активно расширяет свой флот в международных водах".