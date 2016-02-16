 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Замминистра по инвестициям Казахстана: Грузопоток через Баку и Актау возрос

    Касымбек Женис: Мы должны объединить свои силы и работать более слаженно для того, чтобы этот грузопоток принять

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ "Раньше в направлении Баку-Актау в год проходила тысяча машин, теперь такой поток проходит в месяц".

    Как сообщает Report, об этом в международном морском порту Алят журналистам заявил замминистра по инвестициям Казахстана Касымбек Женис.

    Он отметил, что сегодня с Украины увеличивается грузопоток именно через Баку и Актау. "Поэтому мы сегодня приехали обсудить с бакинским портом, Каспийским Пароходством пути взаимодействия и то, каким образом мы будем принимать грузопоток. То есть, мы должны объединить свои силы и работать более слаженно для того, чтобы этот грузопоток принять. Мы видим, что этот объем будет увеличиваться. Если мы сделаем так, что это направление будет конкурентоспособным, цены будут доступными, а сервис и время доставки будут хорошими, мы этот поток не потеряем".

    К.Женис добавил, что из порта Актау в Баку в основном отправляется продукция металлургии и нефтепродуктов, которые затем направляются в регион Черного моря: "Сейчас появляются новые виды грузов и мы приехали, чтобы поделиться опытом с нашими азербайджанскими коллегами. Кроме того, завершается строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Ожидаем, что в течение года ситуация в грузоперевозках кардинально изменится".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi