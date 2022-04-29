Замминистра: Пассажироперевозки вне автовокзалов будут пресечены

Для определения мест, где незаконно предоставляются услуги вне автовокзалов, и для предотвращения их деятельности планируется обратиться в соответствующие структуры.

Для определения мест, где незаконно предоставляются услуги вне автовокзалов, и для предотвращения их деятельности планируется обратиться в соответствующие структуры.

Об этом в интервью Report сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов.

"К сожалению, несмотря на то, что в Баку действует Международный автовокзальный комплекс, все еще встречаются случаи, когда в различных частях города организовываются незаконные рейсы для доставки пассажиров в регионы. Для устранения этой проблемы проводится работа", - отметил Р.Гумматов.

Замминистра сообщил, что в ходе проведенных мониторингов автовокзалов, сферы междугородних пассажироперевозок были выявлены серьезные недочеты: "Мы подготовили план мероприятий по повышению эффективности работы автовокзалов. В соответствии с этим планом мы обратимся в соответствующие структуры для определения мест, где незаконно предоставляются услуги вне автовокзалов и предотвращения их деятельности".