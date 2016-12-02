Замминистра: Ожидается спад в строительном секторе Азербайджана

Баку. 2 декабря.REPORT.AZ/ В Азербайджане ожидается сокращение строительного сектора в связи с переходом от модели экономического развития, основанной на госинвестиции, к модели, основанной на частные инвестиции.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экономики Севиндж Гасанова на сегодняшнем совместном заседании парламентских комитетов, посвященном обсуждению пакета бюджета на 2017 год.

"Показатель по росту в сфере ИКТ будет однозначным, в пределах 6-7%. Мы прогнозируем сокращение строительного сектора. Это связано с переходом к модели, основанной на частные инвестиции, от модели, основанной на госинвестиции. Объем госинвестиций сокращается", - отметила замминистра.

По ее мнению, социальные вопросы будут в центре внимания. "Занятость – один из приоритетных вопросов проекта бюджета на 2017 год", - подчеркнула С.Гасанова