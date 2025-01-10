Замминистра: Общественный транспорт в Гяндже будет обновлен

В Гяндже планируется полное обновление сети общественного транспорта.

В Гяндже планируется полное обновление сети общественного транспорта.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на пресс-конференции, посвященной итогам работы транспортного сектора в 2024 году и планам на 2025 год.

По его словам, на реализацию проекта уже выделены необходимые средства: "Планируется обновить автобусный парк и реконструировать гаражи".

Замминистра добавил, что Агентство наземного транспорта сейчас занимается организацией общественного транспорта в Нахчыване, Мингячевире и на освобожденных от оккупации территориях.