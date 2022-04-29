Замминистра обратился к компаниям-перевозчикам

Наряду с рейсами в Шушу и Агдам, планируется организовать аналогичные рейсы в другие освобожденные районы, и в настоящее время продолжается работа в этом направлении.

Наряду с рейсами в Шушу и Агдам, планируется организовать аналогичные рейсы в другие освобожденные районы, и в настоящее время продолжается работа в этом направлении.

Об этом в интервью Report заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумметов, говоря о работах, проводимых в стране в сфере транспорта, и мерах, предпринимаемых для решения существующих проблем.

Замминистра призвал компаний-перевозчиков к активному участию в этом конкурсе: «Государственная служба автомобильного транспорта уже представила на конкурс регулярный междугородный автобусный маршрут Баку – Физули – Баку. Кроме того, для обеспечения транспортной интеграции освобожденных территорий предусмотрено проведение конкурсов по координирующим маршрутам. Так, маршрут Баку - Горадиз, с проездом через Ахмедбейли, также был представлен на конкурс».