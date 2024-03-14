Замминистра: В Азербайджане интенсивно развивается агросектор, но это зависит от доступа к воде

Сельское хозяйство играет ключевую роль в экономике Азербайджана, и его развитие существенно зависит от доступа к водным ресурсам, которые интенсивно сокращаются.

Сельское хозяйство играет ключевую роль в экономике Азербайджана, и его развитие существенно зависит от доступа к водным ресурсам, которые интенсивно сокращаются.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Сарван Джафаров на конференции, проходящей в рамках международной конференции и выставки Baku Water Week ("Бакинская водная неделя").

"Аграрный сектор представляет собой основной промышленный сектор в стране и потребляет 70-80% водных ресурсов. Из общей площади орошаемых земель в 1,5 млн гектаров 90% водоснабжения осуществляется за счет поверхностных источников, а для орошения почти 180 тыс. гектаров используются подземные источники. Более 90% сельскохозяйственной продукции, ориентированной на экспорт, производится на орошаемых землях. Эти данные демонстрируют, как сельское хозяйство напрямую зависит от доступа к водным ресурсам", - отметил замминистра.